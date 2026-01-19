Размер шрифта
Кондитер погиб, упав в промышленный миксер

Metro: в США 71-летний кондитер упал в промышленный миксер и погиб
Inna Gastman Maor

В США 71-летний кондитер погиб в результате несчастного случая на рабочем месте, попав в промышленную машину для замешивания теста, пишет Metro.

Погибший был опознан как Мордехей Грюнбергер, житель штата Флорида. По данным полиции, на данный момент признаков преступления не выявлено, а произошедшее рассматривается как несчастный случай.

Согласно заявлению офицеров, инцидент произошел около 4 часов утра. Однако сотрудники полиции прибыли на место только в 11:40 после получения сообщения о произошедшем. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

В официальном сообщении полиции говорится, что смерть мужчины наступила в результате аварии с промышленным тестомесильным оборудованием. Также на место происшествия прибыли специалисты для проведения проверки условий труда.

«Мой любимый муж, мой самый близкий человек, мой лучший друг и отец наших двух сыновей, трагически ушел из жизни. Я потеряна. Я так сильно его люблю. Он — любовь
всей моей жизни», — прокомментировала супруга погибшего.

Ранее мужчина потерял обе ноги в первый день на новой работе.

