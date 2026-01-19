Вандалы осквернили могилу бывшего канцлера Германии в Гамбурге

Неизвестные осквернили могилу бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта и его супруги в Гамбурге. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на полицию.

По словам правоохранительных органов, вандалы нарисовали на надгробной плите четыре свастики, которая является нацистской символикой. Это дает повод считать преступление политически мотивированным, говорится в публикации. В настоящий момент выясняются личности вандалов, а также обстоятельства случившегося.

По данным Bild, могилу Шмидта оскверняют не первый раз. В декабре 2023 года на плите уже рисовали свастики, причем использовалась похожая краска, уточнили журналисты.

Гельмут Шмидт занимал пост канцлера ФРГ с 1974 по 1982 год. Он был членом Социал-демократической партии страны. Шмидт проводил строгую финансовую политику для борьбы с инфляцией и уделял особое внимание защите занятости населения, пенсиям и поддержке семей. Его отправили в отставку с поста канцлера через вотум недоверия в Бундестаге после того, как он не справился с последствиями нефтяного кризиса.

В подростковом возрасте Шмидт был членом гитлерюгенда. Сам политик впоследствии утверждал, что не был нацистом, но находился «под влиянием коричневых властителей».

Ранее неизвестный повредил воинские захоронения участников СВО в Ростовской области.