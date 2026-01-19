Размер шрифта
«Больше ничего не умеют»: Роднина объяснила, зачем Трусова и Валиева возвращаются в спорт

Роднина объяснила возвращение Трусовой и Валиевой отсутствием других ориентиров
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о намерении фигуристок Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) и Камилы Валиевой вернуться к профессиональный спорт, передает Sport24.

«Девушки пытаются вернуться, потому что больше ничего делать не умеют. У них с детства был один ориентир — результат в спорте. Видимо, в шоу им теперь не так интересно. Они все еще ощущают себя спортсменками, а не артистами», — заявила Роднина.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова заявила, что ей еще есть, чем удивить.

