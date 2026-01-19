СМИ выяснили, каким состоянием владела Тимошенко с мужем в 2024 году

ТАСС: на счетах Тимошенко и ее мужа в 2024 году хранилось более $5 млн

На счетах лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ее супруга два года назад хранилось примерно $5 млн. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на декларацию имущества политика.

«При этом на одном из счетов, владелицей которого является она сама, числилось $4 млн», — сказано в публикации.

На суде она рассказала, что эту сумму получила от американской компании в качестве «моральной компенсации» за тюремное заключение в 2011-2014 годах. Название фирмы политик не уточнила, отмечают журналисты. Также лидер «Батькивщины» рассказала, что уже передала эти $4 млн дочери на ведение бизнеса.

Из декларации следует, что после этого у Тимошенко и ее мужа оставалась сумма, эквивалентная $1 058 970 в различной валюте (гривнах, евро, долларах и чешских кронах). Конкретно депутату Верховной рады принадлежало около $380 тыс. и более 600 тыс. — ее супругу, отметили журналисты.

19 ноября глава партии «Батькивщина», подозреваемая в коррупции, заявила, что не может внести установленный судом залог в размере 33,3 млн гривен (около $760 тысяч). По ее словам, после предыдущего судебного заседания ее финансовые операции фактически заблокировали из-за финмониторинга, что делает невозможным перечисление средств в установленный срок. Тимошенко добавила, что не может перевести даже часть необходимой суммы.

Ранее депутат из партии Зеленского заявил, что не «сдавал» Тимошенко НАБУ.