Ивановская школьница жестоко избила девочку в ТЦ из-за сплетен и попала на видео

В Иванове ссора школьниц в торговом центре обернулась избиением. Об этом сообщает Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

Инцидент произошел в торговом центре «Серебряный город». Предварительно, причиной конфликта девочек стали личные разногласия и сплетни. Ссора быстро переросла в физическое противостояние — одна из школьниц избила вторую, и это попало на видео.

Пострадавшая девочка получила удары по лицу. Кроме того, у нее оказались вырваны волосы. После случившегося школьницу осмотрели врачи и предварительно диагностировали у нее легкое сотрясение головного мозга. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

