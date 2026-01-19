«Калашников» раскрыл детали разработки нового автомата для штурмовиков

Оружейный концерн «Калашников» за полгода спроектировал и запустил в производство автомат АК-12К для штурмовиков. Об этом рассказал гендиректор компании, член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников в интервью ТАСС.

«Штурмовикам для работы в условиях плотной городской застройки необходимо эффективное компактное изделие», — сказал он.

Лушников отметил, что автомат был создан в кратчайшие сроки на основе обратной связи, поступившей от военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО). Крупная партия уже поставлена в войска, заявил он.

В конце декабря прошлого года «Калашников» отгрузил заказчику укороченные автоматы АК-15К. Оружие представлено в расцветке мультикам, которую начали использовать в 2025 году для наиболее эффективной маскировки бойцов и их оружия. Сообщается, что АК-15К разработаны под патрон 7,62х39 мм, магазин вмещает в себя 30 патронов. Среди преимуществ автомата — улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, соответствующие требованиям современного боя.

Ранее сообщалось, что «Калашников» запустит серийный выпуск разведывательных дронов.