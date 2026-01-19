Размер шрифта
Мэтт Деймон раскрыл, ради чего готов отсидеть полтора года в тюрьме

Актер Деймон заявил, что тюремный срок лучше отмены
Актер Мэтт Деймон в подкасте комика Джо Рогана прокомментировал «культуру отмены». Его цитирует Yahoo.

Ведущий описал культуру отмены как попытку «изгнать человека из цивилизации на всю жизнь» за некорректное слово или поступок. Деймон согласился, отметив, что некоторые звезды предпочли бы отсидеть полтора года в тюрьме, а не быть отмененными, поскольку после тюремного срока человек считается отдавшим свой долг.

«Когда критика становится настолько публичной, она просто никогда не заканчивается. Думаешь, что это будет преследовать тебя до самой могилы», — рассуждает актер.

Наканунеу британский пианист Фредерик Кемпф раскритиковал отмену российской культуры.

Кемпф заявил, что культура и искусство были, есть и будут. По словам артиста, в текущих политических реалиях сохранить и укрепить международные творческие связи его страны с Россией. Однако, говорит пианист, его коллеги пытаются это сделать.

Ранее Мэтт Деймон рассказал, что его жене сначала нравился Бен Аффлек.

