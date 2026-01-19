В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение запрета на майнинг

В ГД внесли законопроект о штрафах за нарушение запрета на майнинг криптовалюты

В Государственную думу внесли законопроект о штрафах за нарушение законодательства о майнинге криптовалют в регионах, где введен соответствующий запрет. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Согласно инициативе, Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей. Из документа следует, что за нарушение запрета на майнинг россиянам может грозить штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией оборудования. Для должностных лиц санкция составит от 300 до 800 тысяч рублей или дисквалификация до двух лет, а для юрлиц — от 1 до 2 млн рублей с конфискацией оборудования или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Авторами инициативы стала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по энергетике Николаем Шульгиновым.

В декабре прошлого года заместитель председателя кабмина Александр Новак заявил, что правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную — за незаконный майнинг.

Ранее Путин рассказал о заинтересованности США в майнинге на ЗАЭС.