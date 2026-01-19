Мбаппе выступил с защитой Винисиуса перед фанатами «Реала»

Мбаппе призвал фанатов «Реала» освистывать всю команду, а не только Винисиуса

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на критику болельщиков в адрес Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Я понимаю болельщиков. Мы явно делаем что-то не так. Если уж они собираются нас освистывать, то стоит освистывать всю команду. Не следует выделять одного игрока», — сказзал Мбаппе.

Ранее фанат «Альбасете» кинул в Винисиуса банановую кожуру и назвал обезьяной во время выездного матча 1/8 финала Кубка Испании.

Ранее Винисиус заявил о желании покинуть клуб.