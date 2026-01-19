Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Поддубный оценил уровень осведомленности Путина о ситуации в зоне СВО

Поддубный заявил, что Путин превосходно информирован о ситуации в зоне СВО
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин превосходно информирован о ситуации в зоне СВО, рассказал военкор Евгений Поддубный в интервью Вячеславу Манучарову. Оно опубликовано в Rutube-канале актера.

«Огромное заблуждение — полагать, что наш президент плохо информирован (о ситуации в зоне СВО). Владимир Владимирович информирован превосходно» — заявил он.

Во время беседы военкор также заявил, что из Украины «сделали анти-Россию». Такое государство, по его мнению, «нежизнеспособно, в каком бы состоянии Россия ни находилась».

Поддубный работает в зоне СВО и регулярно сообщает о происходящих там событиях.

В августе 2024 года Поддубный выжил после атаки дрона в Курской области. После ранения он смог выйти на дорогу и остановить встречную машину. Водитель и пассажир оказали ему первую помощь и помогли добраться до волонтеров. В середине сентября Поддубного выписали из НИИ Склифосовского. В том же месяце Путин присвоил журналисту звание Героя России.

Ранее Поддубный назвал цель ночного удара по порту в Одессе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658381_rnd_1",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+