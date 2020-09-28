Роналду первым в истории забил 450 голов в топ-5 лигах Европы

Лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 450 голов в топ-5 лигах Европы, передает «Чемпионат».

Напомним, что во втором туре Серии А португальский нападающий сделал дубль в матче с «Ромой» (2:2).

Отмечается, что Роналду пришлось провести 554 матча, чтобы забить такое количество мячей. За «Ювентус» Криштиану оформил 55 голов в Серии А, за «Реал» — 311 голов в Ла Лиге, за «Манчестер Юнайтед» — 84 голов в АПЛ.

К слову, главным конкурентом Роналду по этому показателю остается форвард «Барселоны» Лионель Месси (445 голов в 486 встречах).

Ранее дубль Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче с «Ромой».