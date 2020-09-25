Российский боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов провалил взвешивание перед турниром UFC 253, передает «Чемпионат.com».

На официальной церемонии взвешивания россиянин показал на весах 68,0 кг при допустимом максимуме 65,7 кг.

Напомним, Тухугов должен сразиться с Хакимом Даводу.



Также на турнире выступит Хадис Ибрагимов.

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