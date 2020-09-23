Рудковская намекнула на «скелеты в шкафах» Тутберидзе

Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, жестко отреагировала на публикацию своей переписки с Алиной Загитовой, передает «Комсомольская правда».

«Думаю, еще пара таких скриншотов от штаба — и терпение Евгения лопнет. Не хочется, чтобы начали сыпаться многолетние скелеты из понятных шкафов. Там не только на десяток «сториз», там на годы обсуждений хватит!» — сказала Рудковская.

Напомним, переписка была опубликована на странице команды Этери Тутберидзе.



Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал возвращение фигуристки Евгении Медведевой к Тутберидзе.