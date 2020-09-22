Избитый Широковым арбитр признан потерпевшим

Адвокат Александр Островский заявил, что арбитр Никита Данченков признан потерпевшим по делу в отношении экс-полузащитника сборной России Романа Широкова.

10 августа во время любительского матча игрок избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.

«Его признали потерпевшим по делу, сегодня его также допросят в этом качестве», — цитирует Островского РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что дело Широкова передано в ГУМВД по Москве.