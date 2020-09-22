«Ротору» присуждено второе техническое поражение в сезоне из-за коронавируса

«Ротору» засчитано техническое поражение со счетом 0:3 в матче 8-го тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «Чемпионат.com».

Для «Ротора» это техническое поражение стало вторым в сезоне. Из-за вспышки коронавируса в команде волгоградский клуб не смог выйти на поле против «Краснодара» и «Ростова», а также в кубковой игре против ставропольского «Динамо».

Ранее в «Динамо» высказались по поводу отмены матча с «Ротором».