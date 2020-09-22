Фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова объявила о завершении профессиональной карьеры фигуристки.

«Официально заявляю, что заканчиваю свою спортивную карьеру. Осознание этого пришло ко мне еще в 2018 году. Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне все это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум», — призналась она в интервью Р-Спорт.

21-летняя спортсмена в последний раз выходила на лед в официальных соревнованиях в сезоне-2017/18.

Ранее Радионова высказалась о решении ISU уравнять четверные прыжки.