Ученик академии Плющенко стал победителем первого этапа Кубка России

Фигурист Артем Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сызрани.

По сумме двух программ ученик академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил 229,39 балла. Второе место занял Роман Савосин (224,40 балла), третьим стал Макар Игнатов (217,46).

Далее свои произвольные программы представят одиночницы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка России Анна Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Кубка страны в Сызрани.

Фигурное катание. Кубок России. 1-й этап. Сызрань. Мужчины

1. Артем Ковалев — 229,39;

2. Роман Савосин — 224,40;

3. Макар Игнатов — 217,46.