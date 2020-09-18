17-летний фигурист получил сильное сотрясение мозга на этапе Кубка России

Тренер Анжелика Крылова заявила, что фигурист Максим Серов, выступающий в танцах на льду с Анастасией Федоровой, получил сильное сотрясение мозга после падения в ритм-танце на этапе Кубка России в Сызрани.

17-летний спортсмен потерял равновесие во время исполнения поддержки и упал на лед, ударившись головой. Фигурист не смог самостоятельно подняться. Его унесли на носилках.

«Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ. Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс», — цитирует Крылову ТАСС.

Специалист отметила, что пара снялась с соревнований, а 19 сентября спортсмены вернутся в Москву.

Ранее сообщалось, что этап Кубка России пропустит спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.