Петр Ян дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян дал прогноз на поединок между обладателем титула промоушена в легком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом Джастином Гэтжи.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте», — заявил Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Дуби.

Ранее действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев дал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи.