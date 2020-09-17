«Локомотив» хочет приобрести бывшего форварда «Спартака»

Кабо-вердианский нападающий «Порту» Зе Луиш может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на O Jogo.

По данным источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован московский «Локомотив». За него «железнодорожники» готовы заплатить порядка €12 млн. Отмечается, что Зе Луиш может стать для красно-зеленых альтернативным вариантом, если сделку по приобретению еще одного форварда «Порту» Тикиньо так и не удастся заключить. Тот может уехать в Китай.

Зе Луиш уже выступал в России за другой столичный клуб — «Спартак». В составе красно-белых он играл в период с 2015 по 2019 год, после чего перешел в «Порту». Со «Спартаком» кабо-вердинец стал чемпионом России, а также обладателем национального Суперкубка.