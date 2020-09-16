Медведева поблагодарила канадских тренеров за работу

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поблагодарила тренерский штаб канадского специалиста Брайана Орсера за работу.

Спортсменка опубликовала пост, посвященный этому, в своем Instagram.

«Моя любимая наша фотография. P. S. При личном общении я сказала все, что хотела сказать. Спасибо вам», — написала Медведева.

16 сентября стало известно, что Медведева вернулась от канадского специалиста Брайана Орсера в группу Этери Тутберидзе, сотрудничество с которой прекратила в мае 2018 года.

Ранее сообщалось, что появилось совместное фото Медведевой со штабом Тутберидзе.