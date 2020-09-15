На Романа Широкова завели уголовное дело

Экс-футболист сборной России Роман Широков стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Отмечается, что на бывшего полузащитника завели дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Спортсмену могут грозить как исправительные работы, так и лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, что 10 августа Широков во время матча любительских команд «Матч ТВ» — «Ничего Обычного» ударил главного арбитра Никиту Данченкова. Позже судья дал показания на спортсмена.

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