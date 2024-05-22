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В Петербурге иностранец высказался о днях воинской славы и стал фигурантом дела

В Петербурге иностранца будут судить за реабилитацию нацизма

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Петербурге иностранец предстанет перед судом в рамках дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, мужчина распространял в интернете сведения, которые «выражают явное неуважение к обществу о днях воинской славы и памятных датах России». Таким образом гражданин другой страны оскорбил память защитников Отечества и достоинство ветеранов ВОВ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В СК собрали все необходимые доказательства. На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения.

До этого в Самарской области в отношении подростка возбудили дело о реабилитации нацизма. Причиной стал снимок, который молодой человек сделал во время парада на День Победы. На кадре юноша вскинул руку в нацистском приветствии на фоне военной техники и символов Красной армии.

После публикации снимка на него обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он попросил прокуратуру вмешаться.

Ранее на Украине полиция не пустила пенсионерку к мемориалу из-за советской символики на одежде.

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