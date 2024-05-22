Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану

Две страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помогали Азербайджану во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, утверждает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет ТАСС.

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — сказал он.

28 февраля Пашинян заявил, что Армения де-факто заморозила отношения с ОДКБ, однако Ереван может сделать это де-юре, если ситуация в организации не изменится к лучшему.

Пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян сообщал, что Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Панкин заявил, что решение Армении приостановить финансирование ОДКБ не является трагедией.

Ранее Пашинян счел странным ежегодное присутствие на параде Победы в Москве.