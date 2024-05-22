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Лавров выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси

Лавров прибыл к послу Ирана и выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в резиденцию посла Ирана Казема Джалали в Москве и выразил соболезнования в связи с гибелью президента страны Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе визита глава внешнеполитического ведомства РФ оставил запись в книге соболезнований.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран почтить память погибших в вертолете президента Ирана. Парламентарий встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером и передал ему послание от президента РФ Владимира Путина.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие свыше 60 иранских поисковых групп, а также турецкие и российские специалисты.

Все пассажиры вертолета погибли. В Иране был объявлен общенациональный траур.

Ранее в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте Раиси появилась публикация с просьбой помолиться за него.

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