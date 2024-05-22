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Пьяный мужчина изрезал салон иномарки ножом в Волгограде

В Волгограде пьяный мужчина изрезал салон иномарки ножом

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Shutterstock

В Волгограде мужчина в состоянии алкогольного опьянения испортил салон чужого автомобиля. Об этом сообщают «Новости Волгограда».

По информации издания, инцидент произошел на улице Хиросимы. Жильцы дома, находящегося поблизости, заметили в принадлежащем соседу автомобиле Hyundai Accent незнакомца.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине 40-летнего пьяного мужчину, которому транспортное средство не принадлежало. В салон автомобиля он забрался из-за сильного опьянения и успел повредить там обивку сидений и детское кресло.

До этого пьяный подросток взял машину родителей и устроил аварию, пострадали 5 несовершеннолетних. Предварительно, 15-летний подросток за рулем автомобиля «Субару Импреза» допустил съезд машины в кювет, не справившись с управлением.

Ранее тюменку позвали замуж сразу после ДТП с фонарным столбом.

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