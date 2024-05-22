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В МТС прокомментировали рост абонентской платы

МТС назвала рост абонентской платы экономически обоснованным

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В пресс-службе МТС заявили, что рост абонентской платы оператора экономически обоснован и вызван увеличением затрат. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что у оператора увеличились затраты на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, а также необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи.

В МТС добавили, что подтверждения этому были предоставлены Федеральной антимонопольной службе заранее и в полном объеме.

До этого руководитель Министерства цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что ведомство уже выясняет причины увеличения цен на услуги связи на 8,5% в апреле 2024 года в России

Данные о росте стоимости сотовой связи в апреле по сравнению с мартом 17 мая публиковал Росстат. Шадаев назвал повышение цен историческим.

В декабре 2023-го вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам мобильной связи не позволят увеличивать цены в бесконтрольном порядке выше уровня инфляции. По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за тем, чтобы цены были обоснованными.

Ранее в России прогнозировали рост цен на все товары из-за повышения стоимости 4G.

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