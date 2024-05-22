Путин поручил ликвидировать последствия паводков в регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Принять решения, предусматривающие оказание за счет средств федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей необходимой финансовой помощи на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года», – следует из перечня поручений.

Глава государства также призвал к скорейшему оказанию помощи пострадавшим гражданам, восстановлению жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона 2024 – 2025 годов. Кроме того, Путин обратил внимание на необходимость восстановления детских оздоровительных лагерей в пострадавших регионах и обеспечения их работы летом 2024 года.

На днях в МЧС сообщили, что в пострадавшем от паводков Оренбуржье более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Комиссии провели оценку более 78% домов, попавших в зону затопления, восстановительные работы продолжаются.

В Оренбургской области закупили тысячи мусорных контейнеров вместо унесенных паводком.