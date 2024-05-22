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В Британии сообщили об уничтожении Россией секретных баз наемников на Украине

Sun: Россия уничтожила базы, где иностранные инструкторы обучали солдат ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные уничтожили секретные прифронтовые базы, где иностранные инструкторы обучали солдат Вооруженных сил Украины. Информацию об этом опубликовала британская газета The Sun.

«Конечно, были другие базы, но они были уничтожены российскими боеголовками», — пишет издание, рассказывая об одной из существующих таких баз в Харьковской области, которая выполняет функцию центра подготовки украинцев.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что в настоящее время США не имеют планов по направлению своих военных инструкторов на Украину.

16 мая генерал Браун высказывался по этому вопросу в несколько ином ключе. Перед встречей Военного комитета Североатлантического альянса в Брюсселе он заявил журналистам, что страны — члены НАТО в конце концов придут к отправке своих инструкторов на Украину. Это будет нелегким выбором, так как поставит под угрозу их жизни. Но и тогда Браун оговаривался, что в ближайшее время ожидать подобного не стоит.

Ранее в МИД РФ пообещали Франции серьезный ответ в случае отправки войск на Украину.

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