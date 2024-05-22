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Иностранцу чуть не отрезало голову болгаркой в Петербурге, он попал в шоковую реанимацию

78.ru: в Петербурге мигранту чуть не отрезало голову болгаркой

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге мигранту во время работы с болгаркой чуть не отрезало голову, он попал в шоковую реанимацию. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 22 мая на улице Академика Байкова. 36-летний иностранец чуть не лишился головы во время работ.

В результате мужчину с поврежденной шеей госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи установили, что у него пострадали яремная вена, мышцы и глотка. Кроме того, рабочий потерял большое количество крови и получил геморрагический шок первой степени. Его поместили в отделение шоковой реанимации.

До этого в Свердловской области 13-летний мальчик остался без ноги, отрезав ее мотоблоком. Мальчику перерезало ноги во время работы на участке. Ребенок не справился с управлением тяжелой техникой.

Ранее в Вологде врачи спасли мужчину с отрезанной циркулярной пилой рукой.

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