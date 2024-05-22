Пассажирам горевшей в Подмосковье электрички пришлось перелезать через забор

Жительница Солнечногорска Анастасия рассказала «Газете.Ru», что пассажиры электрички, загоревшейся на станции «Поварово», вынуждены были перелезать через забор, так как спуск к турникетам был заблокирован горевшими вагонами. По словам девушки, на месте ЧП долго не могли дождаться пожарных.

«Мы остановились на станции, минуты две сидели в электричке. Потом начали бегать машинисты, сказали, нужно выходить из вагона. Мы вышли и увидели, что горит электричка. Дальше огонь начал расходиться и рядом с нами оборвались провода. Мы спрыгивали с начала платформы перед электричкой и потом перелезали через забор около железнодорожной станции, так как сам спуск с платформы, где турникеты, был закрыт, перед ним четко горел состав. Единственная помеха — это был забор, из которого негде было вылезти. Кто-то сделал в нем дырку и проходил, а кто-то перелезал через него. Пожарные долго не приезжали», — сказала Анастасия.

Днем 22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Предварительно, возгорание произошло между 8-м и 9-м вагонами.

На место происшествия выехали дежурные подразделения спасателей, которые локализовали пожар на площади 140 квадратных метров.

До прибытия пожарных подразделений пассажиры эвакуировались, никто не пострадал, сообщили в МЧС.

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