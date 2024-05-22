Алена Водонаева пристыдила Мамаева из-за нового иска к бывшей жене

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева пристыдила в Telegram-канале футболиста Павла Мамаева за новый иск к бывшей жене Алане.

Водонаева спросила, зачем Мамаев «так позорится».

«Функция чувства собственного достоинства отсутствует или бедолаге очень нужны деньги?» — написала телеведущая.

2 апреля модель Алана Мамаева сообщила, что экс-футболист сборной России, ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» Павел Мамаев потребовал от нее 10 млн 200 тыс. рублей спустя три года после развода.

По словам Мамаевой, бывший муж считает, что во время брака модель неосновательно обогатилась, поэтому с нее нужно взыскать деньги, которые он ей переводил.

Мамаевы расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое.

Ранее Алена Водонаева выставила на продажу салон красоты в Москве.