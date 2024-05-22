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Стала известна возможная причина возгорания в подмосковной электричке

ТАСС: причиной пожара в электричке на станции «Поварово» могло стать замыкание

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В Подмосковье следователями устанавливаются обстоятельства возгорания в электропоезде. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, одной из причин возгорания могло стать замыкание. Отмечается, что машинисты электропоезда попытались потушить возникшее возгорание песком.

22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, возгорание случилось между 8-м и 9-м вагонами.

Позже стало известно, что в вагоне электрички было ликвидировано открытое горение.

21 мая уральских авиаспасателей отправляли тушить пожары на неисправной технике.

Ранее в Подмосковье загорелась крыша швейного предприятия.

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