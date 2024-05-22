Мужчина выпал из окна третьего этажа в Петербурге и попал в больницу

В Петербурге мужчина попал в больницу в состоянии средней тяжести, выпав из окна. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на Комендантском проспекте. 30-летний мужчина выпал из окна третьего этажа — обстоятельства произошедшего не уточняются.

В результате пострадавшего доставили в Елизаветинскую больницу. Медики диагностировали у него компрессионный перелом шейного отдела позвоночника и перелом ключицы. Кроме того, врачи подозревают, что у мужчины могут быть повреждены внутренние органы. Его состояние оценили как среднетяжелое.

До этого житель Астрахани, больной шизофренией, спикировал с пятого этажа больницы. О том, почему россиянин оказался на земле, информация отсутствует. Данные о характере травм также не сообщаются.

Ранее трехлетнего ребенка госпитализировали после падения из окна в Приморье.