Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что украинские власти готовы идти на обмен только конкретных военнопленных и отказываются от сотен других своих сограждан. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. <...> Полностью опубликую вечером», — сообщила Симоньян.

По словам журналистки, украинский лидер Зеленский отобрал для обмена только 38 человек, среди которых боевики батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и аналогичных подразделений, а остальные солдаты «Украине не нужны».

Симоньян добавила, что в списке, который она опубликует, будут имена и даты рождения украинских военнослужащих, с которыми «будет интересно ознакомиться» гражданам Украины.

В апреле депутат Госдумы Шамсаил Саралиев раскритиковал предложенный Украиной обмен пленными военнослужащими в формате «всех на всех», назвав его неравноценным. По его словам, это связано с тем, что в российском плену находится больше украинских военных, чем российских — на Украине.

Ранее стало известно, что происходит с бойцами ВСУ после плена.