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В Петербурге запретили иноагентам участвовать в местных выборах

В Петербурге одобрили закон о запрете иноагентам участвовать в местных выборах

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Depositphotos

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в окончательном чтении одобрили проект закона, запрещающего гражданам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах депутатов муниципальных советов и городского парламента, а также губернатора. Об этом говорится в отчете пресс-службы о заседании органа.

Авторы документа также прописали, что полномочия депутата прекращаются, если он был внесен в реестр иноагентов. При этом отмечается, что после вступления закона в силу парламентарию-иноагенту дается 180 дней на обжалование данного статуса.

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах всех уровней. Речь идет как о выборах в федеральные и региональные органы власти, так и в органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Ранее в России предложили приравнять диаспоры к иноагентам.

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