Roewe начал продажи кроссовера, который за пределами Китая будет предлагаться как MG

Китайский автобренд Roewe начал продажи гибридного кроссовера D5X. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются с 119,8 тыс. юаней (1,5 млн рублей по курсу на момент публикации).

Его длина составляет 4700 мм, а колесная база — 2765 мм. Автомобиль получил силовую установку, состоящую из 1,5-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность составит 150 л.с. Запас хода только на электротяге составляет 135 км, а комбинированный — 1300 км. Расход топлива в смешанном цикле составляет 1,27 литра на 100 километров.

В базовой версии гибридный Roewe D5X получил 19-дюймовые диски, доступны опциональные 20-дюймовые. Также у автомобиля скрытые дверные ручки.

В салоне установлен двойной экран диагональю 24,6 дюйма на центральной консоли. Есть возможность синхронизации мобильной навигации с автомобилем.

Отмечается, что за пределами Китая автомобиль будет продаваться под брендом MG.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель УАЗ разработал заводское бронирование модели «Патриот». Под увеличенный вес защищенного кузова усилили подвески: применяются четырехлистовые рессоры и дополнительные пружины. Используются новые амортизаторы. Двери автомобиля защищены стационарным противоосколочным бронированием, окна и задняя стенка салона — с помощью съемных бронелистов.

Ранее сообщалось, что в Китае появился в продаже обновленный Geely Atlas.