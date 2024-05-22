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В Краснодарском крае произошел пожар в морском порту «Тамань»

В краснодарском порту «Тамань» произошел пожар, прокуратура начала проверку

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Южная транспортная прокуратура

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в морском порту «Тамань» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

«На территории <...> порта «Тамань» <...> произошел пожар», — указывается в публикации.

Согласно информации надзорного органа, на данный момент возгорание ликвидировано.

«Пострадавших не имеется», — отмечается в сообщении.

Проверка покажет, исполняются ли требования законодательства о пожарной безопасности, отметили в пресс-службе.

Накануне спасатели полностью ликвидировали крупный пожар на швейной фабрике в Подмосковье. По данным МЧС, огонь охватил 3,6 тыс. кв. метров кровли здания. Кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади вечером в понедельник, 20 мая. Пожарные эвакуировали из горящего здания 20 человек. Эксперты установят причину инцидента.

Ранее Польша заподозрила Россию в причастности к пожару в ТЦ.

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