Власти Австрии прояснили свое участие в саммите по Украине в Швейцарии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что намерен принять участие в конференции по Украине, которая состоится в июне в Швейцарии. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Сегодня в телефонном разговоре с (украинским лидером) Владимиром Зеленским я подтвердил свое участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне», — написал австрийский канцлер.

22 мая Зеленский заявил, что Киев не хочет приглашать Москву на «саммит мира» в Швейцарии, чтобы она не могла его сорвать. По словам украинского главы, целью саммита станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам: ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращение украинских детей и обмен «всех на всех». Зеленский добавил, что Россия будет проинформирована о ней в дальнейшем.

Мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке, недалеко от Люцерна. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран. России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в МИД Швейцарии отметили открытость идеи выслать приглашение.

Ранее в Госдуме назвали предстоящий саммит по Украине «антироссийским шабашем».