Путин высказался о необходимости продвижения российских брендов за рубежом

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках заседания набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поручил активнее продвигать российские бренды и разработки на международной арене. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что России нужно идти по пути развития совместных операций с дружественными государствами, которые хотят работать с РФ, а также вместе создавать продукты и инновации, необходимые гражданам и экономике государств.

Он добавил, что в рамках председательства России в БРИКС предложения агентства по этим темам будут обязательно обсуждаться.

Кроме того, президент РФ отметил, что в России также должна быть выстроена система инструментов поддержки компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета.

До этого Путин заявил, что важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей России должен быть уровень благополучия людей.

Он отметил, что у всех экономических, технологических и социальных планов существует «важнейшее измерение и важнейший критерий всей работы».

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.