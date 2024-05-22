Появилось видео, как сотрудники кидают песком в горящую электричку в Подмосковье

В сети распространяются кадры, как в Подмосковье сотрудники станции «Поварово» пытаются потушить загоревшуюся электричку необычным способом. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

«Когда на станции Поварово-1 из вагона начал сочиться дым, сотрудники приняли максимально неэффективное решение. Справиться с зарождающимся огнем, конечно же, не удалось», — отмечается в публикации.

Судя по опубликованным кадрам, сотрудники решили тушить электричку с помощью ведра с песком. Мужчины голыми руками брали его и затем кидали в вагон. Вероятно, что они пытались таким образом засыпать очаг возгорания.

22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, возгорание случилось между 8-м и 9-м вагонами. Впоследствии стало известно, что пожар в электричке удалось потушить.

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