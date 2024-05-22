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В Петербурге мальчик упал вод вагон при выходе из поезда

В Петербурге ребенок упал на рельсы между платформой и поездом на вокзале

Ребенок упал на рельсы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на Московском вокзале. По данным правоохранителей, ребенок упал между платформой и поездом, который прибыл из Кисловодска.

Приехавшие на место медики госпитализировали мальчика. О том, получил ли он какие-либо травмы, не сообщается. Инцидент на график движения поездов не повлиял.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Специалисты ведомства проводят проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего. Сотрудники также проверят, соблюдались ли права пассажиров во время инцидента и правильно ли эксплуатировался транспорт. При необходимости ведомство примет меры реагирования.

До этого в московском метро спасли пассажира, который упал на рельсы станции «Белорусская». Вместе с другим пассажиром дежурный старший сержант полиции спрыгнул с платформы и помог человеку. Приближавшийся состав удалось остановить прежде, чем он подъехал к месту падения мужчины.

Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.

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