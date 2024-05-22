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В Раде не смогли собрать подписи для II чтения закона о запрете УПЦ

Депутат Рады Геращенко: закон о запрете УПЦ не смогли вынести на рассмотрение

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РИА Новости

Депутаты Верховной рады Украины не смогли собрать достаточного количества подписей для вынесения на рассмотрение во II чтении законопроекта о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила парламентарий Ирина Геращенко.

Всего инициатива «Евросолидарности» и «Голоса» о вынесении документа на рассмотрение набрала 100 из 226 необходимых подписей.

Напомним, 21 мая депутаты этих двух фракций заблокировали трибуну и сорвали заседание парламента, требуя создать комиссию по расследованию постройки фортификационных сооружений и вынести на рассмотрение законопроект о запрете деятельности УПЦ.

В октябре 2023-го Рада приняла закон в I чтении. Как сообщал депутат Ярослав Железняк, «за» запрет УПЦ на Украине проголосовали 267 народных депутатов. «Против» — 15. После заседания парламента произошла словесная перепалка.

Ранее на Украине заявили о высоком уровне свободы совести в стране.

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