В «Формуле-1» недовольны Хэмилтоном, который призвал арестовать полицейских

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может быть наказан за свое поведение во время церемонии награждения после гонки на этапе Гран-при Тосканы в «Формуле-1». Гонщик вышел на подиум в футболке с надписью «Арестуйте полицейских, убивших Брионну Тейлор».

По данным Daily Mail, некоторые ключевые персоны из руководства «Формулы-1» выразили недовольство акцией, которую провел Хэмилтон. Утверждается, что Международная автомобильная федерация (ФИА) может начать расследование в отношении спортсмена, если его жест будет квалифицирован как политическое заявление, что запрещено правилами. В этом случае Хэмилтону грозит штраф.

Брионна Тейлор была убита полицейскими у себя дома в Луисвилле, штат Кентукки, в марте 2020 года. Сотрудники предполагали, что в доме хранятся наркотики, которых впоследствии там не обнаружили. Молодой человек Тейлор, предполагая, что в дом пробрались грабители, открыл по ним огонь, в ответ на что полицейские тоже начали стрелять, выпустив восемь пуль в Брионну.

Ранее Хэмилтон высказался о своем поступке.