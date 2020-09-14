Голевая передача Черышева помогла «Валенсии» победить «Леванте»

В очередном матче первого тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» обыграла «Леванте».

Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей отличились Габриэль, Макси Гомес и Ману Вальехо, оформивший на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды два гола сумел забить 33-летний полузащитник Жозе Моралес.

После этого успеха футболисты «летучих мышей» набрали первые три очка и поднялись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу над «Спартаком» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).