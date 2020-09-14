Глава РПЛ отреагировал на отмену матча «Ротор» — «Краснодар»
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал отмену матча седтмого тура «Ротор» — «Краснодар». Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, соответствующее решение было принять из-за соображений безопасности по требованию Роспотребнадзора.
Функционер пожелал здоровья всем членам волгоградского клуба, подхватившим коронавирусную инфекцию и заявил, что будет ждать документов, чтобы принять решение о матче с «Ростовом», который должен состояться в 8-ом туре.
Ранее сообщалось, что генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу над «Спартаком» .