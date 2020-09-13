Шунин не исключил чемпионства московского «Динамо» в этом сезоне

Голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин не исключил чемпионства бело-голубых по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «СЭ».

«Цель должна быть максимальной. Каждый спортсмен просыпается с мыслью о том, чтобы ее достичь. В один прекрасный день это произойдет. А может быть, это случится уже в этом сезоне.

Очень хочется, чтобы наша общая мечта сбылась», — сказал вратарь.

Напомним, что подопечные Кирилла Новикова с десятью очками занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Рома» предложила нападающему «Наполи» и сборной Польши Аркадиушу Милику долгосрочный контракт.