Капитан «Спартака» Джикия поделился ожиданиями перед дерби всея Руси

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

По его словам, если кто-то из его партнеров сможет оформить дубль, как это сделал в прошлогоднем дерби защитник Самюэль Жиго, который поможет принести победу клубу, то все будут счастливы.

Также Джикия отметил, что хотел бы поздравить наставника команды Доменико Тедеско с днем рождения успешным результатом в воскресном поединке.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса высказался по итогам матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».