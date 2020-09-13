Капитан «Спартака» Джикия поделился ожиданиями перед дерби всея Руси
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
По его словам, если кто-то из его партнеров сможет оформить дубль, как это сделал в прошлогоднем дерби защитник Самюэль Жиго, который поможет принести победу клубу, то все будут счастливы.
Также Джикия отметил, что хотел бы поздравить наставника команды Доменико Тедеско с днем рождения успешным результатом в воскресном поединке.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьелса высказался по итогам матча первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».
�� Капитан: «Главный подарок Доменико хотим сделать в дерби»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 12, 2020
Атмосфера тренировки перед #ЦСКАСпартак, поздравление главного тренера с днем рождения и интервью Георгия Джикия ��
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