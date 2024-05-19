SEREBRO споет на китайском

Продюсер Максим Фадеев признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что новый состав группы SEREBRO будет записывать треки на иностранных языках.

Фадеев заявил, что SEREBRO точно споют на английском и китайском языках. Он рассказал, что одна из участниц нового состава пишет тексты на разных языках.

«Я уже спел трек на ее текст, скоро он выйдет», — поделился продюсер.

Фадеев уточнил, что новые песни коллектива не имеют никакого отношения к радиоформату. Он назвал грядущие треки группы электронным андеграундом.

«Довольно тяжелый. Но будет и лирика, и танцевальная музыка. SEREBRO – это моя площадка для экспериментов», — объяснил Фадеев.

18 мая Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro. Он опубликовал первое фото с новым составом коллектива. В кадре трое девушек стоят спиной к объективу. Их имена пока неизвестны.

16 апреля Фадеев анонсировал перезапуск группы Глюк'oZa. До этого продюсер сообщал, что к проекту не присоединится Наталья Чистякова-Ионова. Продюсер принял такое решение, узнав об участии Ионовой в вечеринке Ивлеевой. Он напомнил, что Глюк'oZa — это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию.

Ранее Юлия Меньшова стала ведущей нового шоу после пяти лет перерыва на ТВ.