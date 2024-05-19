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Рогов заявил, что МАГАТЭ пытается обелить действия Киева

Рогов: к атакам на ЗАЭС причастны ВСУ, а МАГАТЭ пытаются обелить действия Киева

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Alexander Ermochenko/Reuters

Причастность Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атакам на Запорожскую АЭС очевидны, однако МАГАТЭ пытается обелить действия Киева. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«В МАГАТЭ фактически поощряют угрозу ядерного терроризма, которая исходит от режима Зеленского. Ведь всем очевидно, что к атакам причастны боевики ВСУ», — сказал он.

Недавно генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ раскроет, кто несет ответственность за атаки на атомную электростанцию (АЭС) в Запорожской области, если сможет независимо подтвердить соответствующую информацию.

Специалиста уже не раз спрашивали, могут ли его подчиненные точно определить источник обстрелов ЗАЭС. Однако, по словам Гросси, это крайне сложная задача.

18 мая глава МАГАТЭ сообщил, что планирует в ближайшее время посетить РФ. По его словам, поездка должна состояться в конце текущего месяца.

Ранее в МАГАТЭ сообщили о новой попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС.

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